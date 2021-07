Exército participa de ação social em área onde estão 600 animais em Santa Maria

publicidade

Está ocorrendo, em Santa Maria, ação social que tem como foco o plantio de mudas de árvores nativas. Projeto conta com a participação do Exército, prefeitura e o Mantenedouro São Braz. Na área onde está situado o Mantenedouro, região Oeste do município, estão 600 animais de 135 espécies.

"Estamos iniciando o reflorestamento da área de 42 hectares, que ao longo do tempo sofre com a intempérie do tempo”, afirmou o administrador do Mantenedouro, Santo de Jesus Braz.

A ação também faz parte da programação de 113 anos da 3ª Divisão do Exército, que transcorre no próximo dia 6 de agosto. Dentro da ação, na área do Mantenedouro que recebe animais silvestres de todas as regiões do Brasil, está também a reconstrução do Monumento a Liberdade, que foi destruído por um temporal.

“O monumento representa o símbolo da Educação Ambiental com o objetivo de sensibilizar as pessoas a não manter animais protegidos pela Lei em cativeiro”, destaca o administrador.

“Ao todo, estão sendo plantadas 300 mudas de árvores”, informou o secretário de Meio Ambiente do município, Guilherme Rocha.

O Mantenedouro foi fundado no ano de 1995 e conta com cerca de 20 voluntários entre zootecnistas, veterinários, biólogos e pessoas da comunidade.

