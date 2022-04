Explosão em fábrica de cosméticos deixa três mortos em Carazinho

publicidade

Uma explosão em uma fábrica de cosméticos localizada em Carazinho, no Norte do Rio Grande do Sul, deixou pelo menos três pessoas mortas na manhã desta quarta-feira. A empresa TM Cosméticos está localizada nas proximidades de um posto de combustíveis, na saída para o município de Não-Me-Toque.

A explosão ocorreu às 8h30min. O incêndio deixou pelo menos três pessoas mortas e outras quatro feridas que foram levadas ao Hospital de Caridade de Carazinho. Os bombeiros foram mobilizados para atender a ocorrência.

Funcionários que estão no lado de fora da fábrica estão aos prantos. Moradores próximos disseram ter ouvido uma explosão e depois teria começado a sair fumaça da empresa. O Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho trabalha na ocorrência, inclusive com o reforço de profissionais que estavam de folga. A Brigada Militar também está no local.

A reportagem entrou em contato com a TM Cosméticos para falar sobre o incêndio. A empresa disse que não irá se manifestar no momento e que agora está concentrada em auxiliar as vítimas e as famílias.