Falta de chuva deixa São Gabriel em situação de emergência

São Gabriel declarou estado de emergência pela prolongada ausência de chuvas que já se registra desde setembro deste ano. A cidade tem famílias de agricultores sendo socorridas com distribuição emergencial de água potável. O ato foi formalizado através de um decreto assinado na tarde da última terça-feira pelo prefeito Lucas Menezes, em reunião com o coordenador municipal da Defesa Civil e secretário municipal de Segurança e Cidadania, Antônio Vitor Teixeira.

O decreto será remetido para homologação pela Defesa Civil Estadual, a ser publicado no Diário Oficial do Estado, e reconhecimento pela Defesa Civil Federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que será publicada no Diário Oficial da União. O decreto define poderes e instrumentos legais para que os afetados tenham a possibilidade jurídica de renegociar contratos de financiamento agrícola e até mesmo compromissos tributários municipais, como o ITR (Imposto Territorial Rural).

Desde o dia 11 de novembro, a Defesa Civil vem socorrendo comunidades do interior com o fornecimento de água potável, atendendo 83 famílias na semana passada e mais de 30 nos últimos dois dias. Ao todo, 160 famílias foram atendidas nos últimos 40 dias. “O número de famílias atendidas pelo município segue crescendo, e nossa expectativa é que este decreto permita o envio de recursos para aprimorar o atendimento a estas comunidades rurais”, ressalta.