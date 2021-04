Faltam doses de CoronaVac na região Sul do Estado

publicidade

Muitos moradores do Sul do Estado ainda esperam por uma nova remessa de CoronaVac para completar sua imunização contra a Covid-19. Segundo a 3ª Coordenadoria Regional de Saúde (3ª CRS), que engloba 22 cidades do Sul do Estado, nas duas últimas remessas faltaram um total de 24.820 doses do imunizante, o que acabou prejudicando momentaneamente quem necessita da segunda dose.

Em São Lourenço do Sul foram suspensas as ações de vacinação que ocorreriam nesta quarta e quinta-feira em função da falta de doses. As ações envolveriam idosos a partir dos 67 anos que iriam completar a imunização. Na próxima semana, profissionais de saúde que foram vacinados com a AstraZeneca devem completar a imunização. Segundo a prefeitura, três mil pessoas estão com a segunda dose atrasada em função da falta de vacinas.

Em Rio Grande faltam em torno de nove mil doses de CoronaVac para aplicação de segunda dose em idosos com menos de 70 anos. Segundo a dirigente do Núcleo de Imunizações, Valéria Risso, no momento está sendo aplicada na cidade a segunda dose de AstraZeneca em profissionais de saúde.

Em Pelotas, o município não divulga o calendário sem ter doses garantidas. Há vacinação prevista até a próxima segunda-feira para aqueles idosos a partir de 71 anos. As outras faixas etárias precisam esperar a chegada de uma nova remessa de vacinas destinadas à segunda dose. Segundo a 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, no município faltam 10.800 doses de CoronaVac que seriam destinadas à segunda dose.

Em Canguçu faltam 2,5 mil doses de CoronaVac que seriam utilizadas para o público de 63 anos ou mais que não chegaram à cidade. O município recebeu na última remessa 290 doses que eram referentes à segunda dose e foram aplicadas na população da zona rural. Canguçu segue com a aplicação da primeira dose de AstraZeneca para a população do interior com 60 anos ou mais.

Em Piratini a vacinação que ocorreria no interior do município nesta semana foi cancelada pela falta de doses de CoronaVac. Até a segunda semana de maio, quando está prevista a chegada de uma nova remessa, em torno de 600 pessoas estarão com a aplicação da segunda dose em atraso no município. Atualmente a cidade vacina a população de 60 anos ou mais com a primeira dose da AstraZeneca.

