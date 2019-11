Famílias começam a voltar para casa em São Sebastião do Caí

publicidade

A manhã desta sexta-feira é marcada pela volta para a casa para 23 famílias que estavam deslocadas após as chuvas que atingiram a cidade de São Sebastião do Caí, no Vale do Rio Caí. O grupo de pessoas estava alojado no Centro Integrado Municipal da cidade.

Quarenta e oito adultos, 27 crianças e cinco cães estão retornando para as suas moradias na região do bairro Navegantes, o mais afetado com o transbordamento do rio Caí, nessa terça-feira.

“Na rua São Lourenço, ainda havia um pouco de água no início dessa amanhã, mas já era possível o retorno dos moradores, tendo em vista que no começo da manhã, o rio Caí tinha 10,98 metros, o que é considerado dentro da sua normalidade”, afirmou Pedro Griebler, coordenador da Defesa Civil do município.