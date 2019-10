Famílias começam a voltar para suas casas em Alegrete

publicidade

Em Alegrete, na Fronteira Oeste do Estado, a situação de cheia está sendo normalizada com o nível do rio Ibirapuitã voltando ao normal. O manancial media 7.35m, às 11h desta quarta-feira, depois de ter atingido o pico de 10.19m, na última semana.

Segundo a coordenadora da Defesa Civil, Maysa Moreira, pelo menos 20, das 48 famílias afetadas com o transbordamento, puderam voltar para casa com auxílio de equipes das Secretarias de Infraestrutura Urbana e da Agricultura do município.

O trabalho de higienização está sendo feito nas moradias alagadas aproveitando o tempo estável e com sol. Estima-se que, até o próximo sábado, todos possam retornar. Esta foi a terceira enchente no município em 2019.