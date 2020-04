Farmácia da Unipampa produz álcool glicerinado para a Santa Casa de Uruguaiana

publicidade

A equipe da Farmácia Universitária da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), no campus Uruguaiana, produzirá 500 litros de álcool glicerinado para a Santa Casa de Caridade da cidade da Fronteira-Oeste do Estado. O material está alinhado ao processo de higiene contra o novo coronavírus SARS-Cov-2 a partir de insumos adquiridos pelo próprio hospital. Na segunda-feira, já houve a entrega de 260 litros.

A Farmácia Universitária da Unipampa obteve seu registro concedido pelas autoridades sanitárias no último dia 9 de abril, passando a estar apta a colaborar com a comunidade, dentro da área de atuação do grupo.

Durante a pandemia da Covid-19, a Farmácia Universitária está trabalhando para produzir agentes antissépticos e desinfetantes para o Sistema Único de Saúde (SUS) e uma série de órgãos públicos. Todas as produções seguem um rígido controle de qualidade em seu processo de criação.