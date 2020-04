Farmácia Móvel de São Leopoldo retoma atendimento nesta quinta

publicidade

A Farmácia Móvel de São Leopoldo, que fornece medicamentos da lista básica do município, incluindo antibióticos, remédios controlados e insulina, retoma o atendimento nesta quinta-feira.

As regras para receber os medicamentos são as mesmas da farmácia básica, o paciente precisa ter em mãos o Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e o receituário médico atualizado. Um profissional farmacêutico acompanhará o atendimento.

Conforme o cronograma de atendimento, nesta quinta-feira, a Farmácia Móvel estará das 8h30min às 11h30min na Rua Leopoldo Wasun, na Vila Brás. Na próxima terça é a vez do bairro Campina e, na quinta, a Farmácia Movel estará no Rio Branco.

Considerando evitar a aglomeração dos usuários em locais fechados, para prevenir qualquer tipo de transmissão do novo coronavírus (Covid-19), a Farmácia Móvel irá atender os receituários com até 15 dias de antecedência.

Vale ressaltar que medicamentos controlados de 30 dias passam a ter validade por 120 dias, medicamentos antimicrobianos de 90 dias, passam a ter validade por 180 dias - não se aplicando aos tratamentos agudos.

Outros medicamentos de uso contínuo, para condições crônicas, incluindo antirretroviral, que possuíam receita válida por 180 dias passam a ter validade para 270 dias – receitas terão validade de nove meses.