Farroupilha realiza coleta de lixo eletrônico neste sábado

A segunda campanha de coleta de lixo eletrônico no município de Farroupilha acontece neste sábado, das 9h às 15h, no estacionamento do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac). A ação foi planejada para ocorrer em três datas no ano de 2020, a primeira já aconteceu em 25 de abril, a segunda ocorre neste sábado, dia 22 de agosto e a terceira em 5 de dezembro.

Para evitar aglomeração a coleta será feita estilo Drive-Thru, ou seja, a pessoa chega com o seu carro e o lixo eletrônico é retirado pelos funcionários da Ambe, empresa que gerencia os resíduos. Quem chegar a pé, será direcionado para manter o controle da fila.

Podem ser descartados equipamentos de informática, eletro portáteis, de áudio e vídeo, freezers, geladeiras, fogões, máquinas de lavar e micro-ondas. Não serão recebidos lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias de equipamentos eletrônicos, tonner e cartuchos de impressora.