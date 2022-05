Farroupilha terá novos contêineres para coleta de lixo

publicidade

O município de Farroupilha adquiriu 240 novos contêineres para coleta de resíduos orgânicos e seletivos que estão sendo colocados na região central da cidade em substituição a equipamentos que estão em precárias condições ou que não possuem solução de conserto. Os contêineres, estão devidamente identificados, sendo os de cor azul destinados para resíduos secos, e os de cor marrom para os resíduos orgânicos, conforme determinação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

As unidades, 120 para resíduos orgânicos e 120 para resíduos secos, foram adquiridas pela prefeitura municipal, ao valor de R$ 1.590,00 mil cada, através do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha (CISGA), que permite a compra compartilhada de itens e bens, junto com outros municípios da região, obtendo barganha de preços. Com isso, estima-se uma economia de cerca de R$ 1 mil em cada item.

Outra prefeitura que é associada ao Cisga e também adquiriu novos contêineres foi a de Garibaldi. O município comprou 110 desses equipamentos que estão sendo colocados nas principais vias da área central da cidade.

