Feirão de Emprego atende moradores do bairro Rio Branco nesta quarta em Canoas

O projeto Feirão de Emprego atenderá, nesta quarta, a comunidade do bairro Rio Branco, em Canoas. O serviço será disponibilizado na subprefeitura Sudoeste, das 9h às 16h, na rua Edgar Fritz Muller, 430. Será a quinta e última edição do projeto em 2021. No local, os canoenses participarão de entrevistas de emprego e terão os currículos cadastrados no projeto Banco de Oportunidades de Canoas, que disponibiliza, atualmente, mais de 500 vagas.

O objetivo da prefeitura é aproximar os canoenses do mercado de trabalho e incentivar o desenvolvimento econômico do município. Até agora, mais de 1,4 mil pessoas já foram atendidas nos feirões. “Nosso foco é nos aproximar, ainda mais, das comunidades, disponibilizando vagas de trabalho, renda digna e a esperança de dias melhores para essas pessoas, que tanto precisam garantir o seu sustento e da sua família e merecem ter mais qualidade de vida”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Simone Sabin.

O Banco de Oportunidades é uma ferramenta online e gratuita disponibilizada pela prefeitura para expandir as oportunidades na busca de uma colocação profissional no mercado de trabalho. Para isso, a plataforma realiza um filtro dos currículos, a partir da área de preferência indicada pelo candidato, e encaminha para as vagas correspondentes. De janeiro a novembro deste ano, o projeto já soma mais de 40 mil intermediações de mão de obra, com uma média de mais de 100 por dia.

