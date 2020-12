Feira da Melancia inicia nesta quarta em Taquara

publicidade

Nesta quarta-feira, a partir das 10h, na rua Coberta, ao lado da Praça da Bandeira, inicia a 7ª Feira da Melancia de Taquara. Até o dia 23 de janeiro de 2021, das 8h às 20h, quem passar pelo local poderá apreciar e adquirir outras frutas, legumes e verduras como melão, morangos, abóboras, tomates, berinjelas, pepinos, aipim. As melancias serão comercializadas em valores que variam de R$ 5 a R$ 30.

A feira ainda terá mel, conservas, sucos e outros diversos produtos de hortifruti produzidos no município. Também estarão à venda cucas, bolachas, pães e outros alimentos fabricados pela agricultura familiar.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente, Anildo Araújo, o evento seguirá todas medidas de higiene e proteção à Covid-19, sendo instalada uma pia no local para que as pessoas possam higienizar as mãos e todos os produtores rurais disponibilizarão, em seus stands, álcool gel e estarão munidos de máscaras descartáveis.

