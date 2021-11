Feira das Flores começa nesta sexta-feira em Ivoti

publicidade

Ocorre a partir desta sexta-feira a 14ª Feira das Flores de Ivoti. Trazendo um colorido especial à cidade, nesta edição, o evento terá um dia a mais de duração, ocorrendo de 12 a 15 e de 19 a 21 de novembro, no Núcleo de Casas Enxaimel, no bairro Feitoria Nova. A feira funciona sempre das 9h às 18h, com entrada gratuita. Atração principal da programação, diversos tipos de flores estarão à venda, além de folhagens e artigos para jardinagem.

Conforme a diretora de Turismo, Raiama Trenkel, os espaços foram preparados com muito carinho. “Estamos ampliando pontos de decoração, áreas para fotografar, descansar e aproveitar. Todos estão empenhados em tornar o Núcleo ainda mais agradável, seguro e bonito para atender aos visitantes da melhor forma”, descreve.

São mais de 1,7 mil metros quadrados de pavilhões, divididos entre cerca de 80 feirantes. Também serão comercializados produtos coloniais nos segmentos de gastronomia, artesanato, orgânicos, hortifrutigranjeiros, cachaças, vinhos, sucos, cervejas artesanais, temperos, embutidos, entre outros. Além disso, haverá programação cultural.

