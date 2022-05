Fepam e Portos RS assinam termo de cooperação para monitorar qualidade do ar em Rio Grande

publicidade

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, participou no final da manhã desta quinta da assinatura de um termo de cooperação técnica entre a Portos RS e a Fepam para monitoramento do ar em Rio Grande. A cerimônia, que reuniu autoridades, convidados, políticos e trabalhadores, ocorreu em um dos armazéns do Porto do Rio Grande.

Segundo o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, o termo assinado pelas autoridades é para que seja possível fornecer todas as informações dos sistemas de monitoramento. "Isto também vai potencializar futuros investimentos que querem vir para a cidade, porque a Fepam vai conseguir fazer a análise e as liberações, considerando e garantindo a qualidade do ar do município", destaca. “Vai ter uma informação unificada e padronizada da qualidade do ar”, enfatiza.

O termo oficializou a instalação de três estações de monitoramento na cidade: uma no Porto, outra na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Centro da cidade, e uma terceira na Orla do Porto, que deverá ser transferida para o Campus Carreiros da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) em até 30 dias.

Segundo a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Marjorie Kauffmann, há outras estações de monitoramento instaladas em Esteio, Gravataí, Guaíba, Triunfo e Canoas que estão conectadas à rede da Fepam. Para ela, o componente ambiental é importante para que se tenha um planejamento. “Teremos relatórios anuais da qualidade do ar do nosso Estado para que possamos propor políticas públicas importantes e também receber novos empreendimentos com estes dados já catalogados. Ganhos em qualidade do ar e também em propor políticas públicas que ajudam na vida das pessoas”, destaca.

Segundo o diretor de Meio Ambiente da Portos RS, Henrique Ilha, as estações funcionam em Rio Grande há oitos meses. “Hoje é a formalização do compromisso da Portos RS e do município em manter esta rede funcionando. Conseguimos entender a qualidade do ar da bacia atmosférica de Rio Grande”, observa.

O prefeito Fábio Branco garantiu que a prefeitura também vai ser uma parceira neste processo. “Vamos colaborar para que tenhamos mais informações possíveis e mais tranquilidade para futuros investimento”, enfatiza.

O governador Ranolfo Vieira Júnior acredita que o termo é um grande avanço, especialmente no ponto de vista ambiental, para oferecer desenvolvimento econômico para Rio Grande e a região. “É uma luta que se travava há mais de 10 anos, e com este protocolo de intenções assinado hoje, a gente avança nesta questão”, diz.

Após a cerimônia, o governador participou da reunião-almoço Tá em Pauta, na Câmara do Comércio, onde palestrou para convidados, empresários e políticos sobre o ajuste de contas promovido no Estado e o investimento de R$ 6,3 bilhões do programa Avançar. No mesmo local, se reuniu com o prefeito, que agradeceu pelos investimentos realizados no município e apresentou demandas nas áreas de saúde e segurança pública.