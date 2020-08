Fepam emite Licença Prévia para instalação de usina fotovoltaica em Uruguaiana

publicidade

A empresa mineira Solargrid Autogeração Solar Ltda, que instalará em Uruguaiana um empreendimento que gerará energia a partir da luz solar, informou nesta segunda-feira, que a Fundação Estadual de Proteção Ambiental - Fepam emitiu a Licença Prévia (LP) para o projeto. Este é o primeiro documento emitido para a usina fotovoltaica com potência total de cinco MW, em uma área de 12 hectares no município.

Para o diretor do Departamento de Energia da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Eberson Silveira, o projeto de usina fotovoltaica é um marco para o Estado por se tratar da primeira usina solar do RS.

Além de energia limpa e renovável, o empreendimento é uma oportunidade de emprego e geração de renda às famílias da região. O investimento na Usina Fotovoltaica é de pelo menos R$ 18 milhões. A transformação de energia solar se destaca como uma das opções mais importantes do ponto de vista ambiental, por tratar-se de uma fonte de energia limpa, renovável e abundante.

A competitividade do processo cresce em relação a outras fontes de energia e o Rio Grande do Sul oferece condições naturais excelentes para a sua viabilização.