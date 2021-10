Feriadão tem movimento intenso de turistas na Serra

publicidade

O primeiro feriadão com maior flexibilização das atividades foi de movimento intenso na Serra. O fluxo de turistas pôde ser percebido pelas ruas e parques temáticos das cidades de Gramado e Canela desde a última sexta-feira. Conforme informações do SindTur Serra Gaúcha, a taxa de ocupação na rede hoteleira atingiu 80%. O movimento só não foi maior pela possibilidade de chuva, explica o presidente do sindicato, Mauro Salles. “Poderia ter sido melhor, mas as previsões de muita chuva atrapalharam”, destaca ele.

Outro fator que prejudicou uma movimentação maior, de acordo com o dirigente sindical, foi o preço das passagens aéreas. “Os preços continuam subindo bastante e desestimulando. Vamos investir em promoções e divulgação para atrair o turista na temporada natalina, que está repleta de atrações”, afirma Salles.

O secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches, está otimista com a chegada dos eventos natalinos na região. Para ele, o Sonho de Natal da cidade, que ocorre de 22 de outubro até 9 de janeiro de 2022, marcará a retomada dos eventos presenciais após o longo recesso provocado pela pandemia do novo coronavírus. “Teremos mais de 370 atrações gratuitas para o público. Os turistas irão visitar a região e desfrutar de nossos parques, gastronomia e hotelaria”, frisa o secretário.