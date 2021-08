Festa com 300 pessoas é flagrada pela BM em Canela

publicidade

Uma festa clandestina, com mais de 300 pessoas aglomeradas, foi encerrada pela Brigada Militar (BM) na noite deste sábado em Canela, na Serra gaúcha. Segundo informações da BM, o local tinha DJ's seguranças e venda de bebidas alcoólicas. Duas pessoas foram detidas. A proprietária do local e o organizador do evento assinaram um termo circunstanciado.

Os policiais militares encontraram o evento através de denúncias. A partir daí, uma guarnição da Força Tática, pertencente ao 1º Batalhão, deslocou-se até o bairro Saiqui.

A festa ocorria em uma tenda, montada com toldos e fechada em três dos lados por lonas plásticas. Segundo os PMs, todo os participantes da festa estavam sem máscara. Além disso, o distanciamento mínimo também não foi respeitado.