Festa da Colônia reunirá gastronomia, cultura e ações sociais em Taquara neste sábado

publicidade

Taquara realizará, neste sábado, a primeira edição da Festa da Colônia, um evento cultural e gastronômico que reúne diversos sabores da culinária brasileira, italiana, portuguesa e alemã. O evento será realizado na Sociedade 5 de Maio, das 8h às 22h.. A festa é promovida pela Prefeitura de Taquara, por meio da Diretoria de Cultura.

A festividade tem papel social, visto que todo o lucro obtido com a venda de cartões para o café colonial e jantar será revertido para instituições de caridade do município. “Estamos muito felizes que a comunidade se empenhou para prestigiar a nossa festa. Será uma grande celebração das múltiplas culturas presentes na nossa cidade, e que, ao final dela, permitirá que entidades taquarenses sejam beneficiadas para as suas causas”, destaca a prefeita Sirlei Silveira.

O local do evento, a Sociedade 5 de Maio, já está sendo preparado para receber a comunidade, com a distribuição das mesas, placas indicativas, e bandeiras do Brasil, de Portugal, da Alemanha e da Itália, países que serão representados através da gastronomia. “Pensamos em toda a festa com muito carinho. Já trabalhamos nela há quase três meses, e será um evento muito especial, pois o município ainda não tinha uma Festa da Colônia, que reunisse a cultura gastronômica de diversas etnias daqui”, salienta o diretor de Cultura, Luciano Salvaterra.

Todos os cartões para o café colonial que integra a programação foram vendidos. Para o jantar, ainda há cartões disponíveis, que estarão à venda durante a festa ao custo de R$ 40,00 por pessoa e para cada tipo de comida servida.

A festa inicia às 8h, com a Feira do Colono, em frente ao local do evento. Também pela manhã, a banda Macega Show se apresenta, tocando músicas da cultura alemã. Além disso, o conjunto percorrerá as ruas centrais de Taquara, convidando a comunidade para prestigiar o evento.

Na parte da tarde, entre 14h e 17h, haverá brinquedos infláveis para as crianças se divertirem. Às 15h, será realizada a abertura oficial da Festa da Colônia, com a presença da prefeita Sirlei Silveira, junto com secretários, vereadores e demais autoridades. Após a solenidade, às 15h30, será dado início ao café colonial, com receitas preparadas pela Agricultura Familiar de Taquara. Recepcionando o público, o maestro e cantor Alex Barbosa e o músico Lucas Jaeger realizam um show musical.

A partir das 18h, a banda Macega Show volta a se apresentar em frente à Sociedade 5 de Maio, junto com o Coro Municipal de Taquara, recepcionando os visitantes. O jantar inicia às 20h, completando a programação do evento, com cinco diferentes receitas preparadas pelas entidades participantes.

Confira o que será servido no evento pelas entidades:

Rotary Inclusão: culinária brasileira, com escondidinho de mandioca;

Lions Clube: culinária italiana, com polenta, galinha caipira e salada de radite com bacon;

Corrente do Bem: culinária brasileira, com feijoada, couve e laranja;

Lar Padilha: culinária alemã, com chucrute, batata refogada, salsicha bock e joelho de porco desfiado com legumes. De sobremesa, uma torta de maçã (apfelstrudel) e café servido na mesa;

Magno Rigo Centro de Saúde e ONG Vida Breve: culinária portuguesa, com pataniscas de batata, caldo verde português e baba de camelo de sobremesa;

Agricultura Familiar: café colonial, bolos, pães, cucas, wafer, queijos, linguiça, salame, geleias, café, chás, entre outros itens;

Cavalheiro Café: cafés especiais de pequenos produtores de diferentes regiões do Brasil.

Veja Também