publicidade

O final de semana será de praças interditadas em São Leopoldo. Por conta do aumento de casos do novo coronavírus, a Prefeitura está reforçando medidas de prevenção e uma delas é a proibição do uso de equipamentos em praças e parques. A medida visa reduzir a disseminação do vírus em superfícies utilizadas diariamente para a prática de exercícios ou diversão.

Desde a tarde de sexta feira, uma força-tarefa, com apoio da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal, interditou os espaços com fitas e orientou a população em diversos pontos da cidade. O prefeito Ary Vanazzi salientou que as ações buscam diminuir as aglomerações em áreas de lazer para manter a cidade em atividade.