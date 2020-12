Finalizada primeira etapa do Centro Cultural de Santa Rosa

publicidade

As obras da primeira etapa do Centro Cultural de Santa Rosa foram concluídas. Um ato em frente ao prédio histórico marcou a entrega da estrutura para a comunidade. Com a primeira de três fases concluída, a população já poderá fazer uso do local.

O prédio poderá receber a estrutura administrativa da cultura, que hoje funciona junto ao Centro Cívico e Cultural, além de salas para exposições, oficinas, mostras e eventos. A segunda parte do projeto, que prevê uma nova construção anexa a fachada, na parte de trás do prédio, deve abrigar teatro e cinema, mas não tem previsão de início.

O secretário municipal de Cultura, Beto Almeida, entende que o centro mostra o avanço da cultura no interior do Estado. “Há décadas, quando foi criado o Centro Cívico e Cultural, se dizia que era um local muito grande, um elefante branco. Hoje está pequeno. Por isso precisamos de mais espaços como o Centro Cultural, para proporcionar o avanço da cultura”.

O prédio histórico, construído em 1946, está localizado no centro de Santa Rosa, e abrigava a prefeitura. Está em obras há uma década. A estrutura foi interditada há 20 anos e, em 2010, iniciaram as obras de recuperação. O projeto total está orçado em R$ 7 milhões, em uma área de 3,2 mil metros quadrados. A primeira fase custou, em média, R$ 3 milhões.

