Fiscalização de trânsito agropecuário promove ações na região de Santa Maria

Uma equipe da Supervisão Regional de Santa Maria da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), promoveu, no mês de julho, ações de controle de Trânsito Animal e Produtos de Origem Animal.

Com o apoio da Patrulha Rural da Brigada Militar (BM), no mês passado, foram fiscalizados 114 veículos em seis municípios da região. Desses, 73 animais estavam regulares e apenas 12 irregulares.

Em relação às cargas de produtos de origem animal, foram fiscalizadas sete toneladas de produtos regulares (carnes bovinas, de frango, embutidos e queijos) e 30 litros de leite sem inspeção sanitária que seriam comercializados em mercados do município.

Os produtos apreendidos foram destinados ao Mantenedouro de Fauna São Braz, com sede no distrito de Boca do Monte, no município de Santa Maria.

Segundo informaçãoda Regional, todo trânsito animal deve ser acompanhado pela GTA – Guia de Trânsito Animal e Nota Fiscal de Produtor e qualquer produto de origem animal (carne, leite, ovos, pescados e mel) devem ter procedência e inspeção sanitária.