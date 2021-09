Fiscalização encerra festas clandestinas em Santa Maria e Uruguaiana

publicidade

A Prefeitura de Santa Maria, no Centro do Estado promoveu ações de fiscalização entre a noite deste sábado e a madrugada deste domingo a fim de garantir o cumprimento das normas vigentes durante a pandemia de coronavírus. Os agentes fizeram rondas de rotina e averiguaram denúncias que resultaram em flagrantes de aglomeração e consumo de bebida alcoólica em vias públicas, além de uma festa clandestina com aproximadamente 300 pessoas aglomeradas que estavam sem máscara facial e sem controle de distanciamento.

O evento foi denunciado e os agentes da força-tarefa foram até o local para averiguar. A festa ocorria em uma chácara no bairro Diácono João Luiz Pozzobon. Os agentes notificaram o organizador da festa e passaram orientações sobre os decretos vigentes. Em seguida, a festa foi encerrada e as pessoas dispersadas.

As equipes vão seguir o trabalho de fiscalização nos próximos dias. Contudo, a prefeitura pede a colaboração de todos no enfrentamento à pandemia. Caso algum cidadão testemunhe ações que não estejam de acordo com as normativas, é possível denunciar. As denúncias podem ser feitas pelo número 153, ou por WhatsApp pelos números (55) 99271-8122, (55) 99167-4728 e (55) 99167-8452.

Já em Uruguaiana, na Fronteira-Oeste, neste final de semana, após uma série de denúncias de vizinhos que reclamavam de uma festa, com algazarra e som perturbador, agentes da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU), da Guarda Municipal, se dirigiram até o bairro Jardim do Salso, área periférica da cidade, sendo constatado que na residência havia uma festa onde os participantes não usavam máscaras e nem observavam as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. No local, 67 pessoas foram identificadas e planilhadas para posteriormente os dados serem enviados ao Ministério Público Estadual. O som foi apreendido, o responsável pela festa multado em R$ 10.445,00 e apresentado na Delegacia de Polícia Civil onde houve o registro competente.

*Com informações dos correspondentes Renato Oliveira e Fred Marcovici

Veja Também