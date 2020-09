Fiscalização fecha estabelecimentos no interior de Caxias do Sul

publicidade

A Fiscalização da Secretaria do Urbanismo (SMU) de Caxias do Sul fiscalizou bares no interior do município neste sábado. A ação, com a Brigada Militar, fechou três bares visto que o funcionamento é proibido por decreto municipal e por estarem com alvarás vencidos. Além dos bares, quatro estabelecimentos comerciais foram orientados a fechar em razão de aglomerações. A operação aconteceu nas localidades de Boca da Serra, Vila Seca e Fazenda Souza.

O secretário João Uez reforçou o cumprimento dos decretos. "Recebemos várias denúncias destas comunidades pelo funcionamento de bares, principalmente nos finais de semana. As pessoas tem que se conscientizar em não irem a estes estabelecimentos e seus proprietários a não abrirem, gerando aglomerações. Ainda estamos em pandemia e precisamos da ajuda de todos", concluiu.