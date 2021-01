Fiscalização registra descumprimento de normas sobre fogos de artifícios em Uruguaiana

publicidade

Em Uruguaiana, a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta foram de intensa movimentação dos agentes de órgãos de segurança responsáveis pela fiscalização aos regramentos sanitários voltados à contenção da pandemia do novo coronavírus. No dia 31, equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal atuou em frente e entorno de estabelecimentos que comercializam fogos de artifício, bombas e foguetes, orientando aos compradores e vendedores que negociassem exclusivamente aqueles artefatos que produzissem apenas efeitos visuais e iluminação, sem estampido cumprindo legislações estadual e municipal.

“Uma medida visando cuidados com autistas, idosos, animais e doentes”, justificam os fiscais. Pelo menos 120 pessoas foram orientadas. “A medida parece ter sido inócua visto que na hora da virada houve uma sucessão de bombas e fogos espalhados pela cidade”, avaliou o ambientalista Leandro Rosa.

Houve também a abordagem de 44 veículos e a vistoria do que estariam transportando. Ainda de acordo com as autoridades, não ocorreu nenhum flagra de festa clandestina, porém 18 proprietários de residências foram orientados sobre a proibição de aglomerações. Barreiras itinerantes foram montadas em pontos estratégicos da cidade e do interior monitorando o tráfego de veículos e pessoas.