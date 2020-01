Flávio Cassina é eleito prefeito de Caxias do Sul

publicidade

A Câmara de vereadores de Caxias do Sul elegeu nesta quinta-feira, em sessão extraordinária, através de eleição indireta, o prefeito e vice-prefeito. A chapa única formada por Flávio Cassina (PTB) para prefeito e Elói Frizzo (PSB) para vice, foi eleita com 19 votos favoráveis e três contrários. A sessão ocorreu no Teatro Municipal da Casa da Cultura no centro da cidade.

Cassina assume no lugar deixado pelo prefeito Daniel Guerra que teve seu mandato cassado no dia 22 de dezembro passado pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.