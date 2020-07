Flores da Cunha realiza testes rápidos em trabalhadores de serviços essenciais nesta quinta

publicidade

A Secretaria da Saúde de Flores da Cunha inicia, nesta quinta-feira, as rodadas de testagens com os trabalhadores dos serviços essenciais. Nesta primeira fase, a prioridade será para os colaboradores de supermercados, mercados, padarias e fruteiras.

Os exames vão ser realizados no ambulatório do Covid-19, em frente ao Centro de Saúde, conforme os horários agendados pela equipe de enfermagem do município em parceira com os proprietários dos estabelecimentos. A expectativa é testar cerca de 400 profissionais que atuam em Flores da Cunha neste segmento, vão ser realizados 40 testes por dia.

Lembrando que num segundo momento profissionais de farmácias, postos de combustíveis e outros estabelecimentos vão receber a testagem. O Centro de Operações de Emergência e a Secretaria da Saúde também informa que todas as pessoas encaminhadas para isolamento domiciliar estão realizando o teste a partir do décimo dia, conforme protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo que, os mesmos são realizados por agendamento. Também estão liberados os testes rápidos para os profissionais do transporte e motoristas autônomos.