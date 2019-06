Força-tarefa atua para liberar trecho bloqueado desde domingo na Rota do Sol

publicidade

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) montou uma força-tarefa para liberar o trânsito no km 4 da Rota do Sol (ERS-486), em Itati. O trecho está bloqueado desde o desmoronamento ocorrido no último domingo.

Nesta quarta, prossegue a retirada das rochas soltas do talude. Após esse serviço, ocorrerá a limpeza da rodovia. Segundo o Daer, o material rochoso retirado deve permanecer em uma das faixas para servir como “colchão” e amortecer o impacto em caso de novos deslizamentos.

“O nosso objetivo é liberar a rodovia o mais breve possível, porém precisamos assegurar que não haja riscos para quem transita na Rota do Sol”, explicou a engenheira civil Daiani Trisch, da 16ª Superintendência Regional de Osório.

Mesmo após a liberação do tráfego, o Daer irá monitorar a situação do trecho e deve realizar estudos visando a estabilização do talude.

“De engenheiros a geólogos, envolvemos um corpo técnico qualificado que no mesmo dia do incidente começou a atuar em busca de soluções efetivas e seguras”, afirmou o diretor-geral do Daer, Sívori Sarti.