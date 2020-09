Foro de Rosário do Sul fecha após servidores testarem positivo para o novo coronavírus

publicidade

O Foro da cidade de Rosário do Sul está fechado em virtude da confirmação que três servidores testaram positivo para Covid-19. Os demais servidores, cerca de 40, realizam testes na Secretaria de Saúde do município, que implantou um setor especifico para suspeitos da doença.

Todas as dependências do prédio onde funciona o Foro, na rua General Canabarro, passaram por sanitização. O trabalho foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Não existe, ainda, uma previsão de retorno do expediente nos diversos setores do órgão. Os funcionários estão realizando trabalho remoto de suas residências.