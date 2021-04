Frederico Westphalen continua com 100% de ocupação de leitos de UTI

publicidade

A direção do Hospital Divina Providência (HDP) de Frederico Westphalen informou nesta segunda-feira que a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19 continua com 100% de ocupação. Os 10 leitos estão ocupados com pacientes de Frederico Westphalen e de outros municípios. Outros oito pacientes afetados pelo coronavírus estão em leitos clínicos.

O HDP é um dos três hospitais referência de atendimento Covid-19 na área dos 26 municípios da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde com sede em Frederico Westphalen. As outras duas casas de saúde que possuem UTI Covid são Tenente Portela e Três Passos.

Segundo o presidente do HDP, Jaime Vitalli, até esta segunda-feira foram registrados 51 óbitos de moradores de Frederico Westphalen e 31 de outros municípios, também atendidos na casa de saúde. “A situação do Covid-19 ainda é muito preocupante e as pessoas precisam manter o distanciamento, usar máscaras e álcool gel, pois não dá para relaxar já que a pandemia, além de pessoas adultas, também está afetando os jovens”, observa.

Durante um ato simbólico em frente ao HDP na manhã desta segunda-feira, lembrando os 74 anos da casa de saúde, Vitalli alertou para o endividamento da imstituição. Ele disse que a casa de saúde vem enfrentando dificuldades financeiras há muitos anos, situação agravada com a pandemia. “A manutenção da UTI tem um custo muito elevado e se não houver o aporte de recursos da União, Estado e do município, não deixamos de considerar a necessidade de fechamento de leitos da UTI no futuro”, alertou.

Vitalli lembra que o atendimento de todas as pessoas baixadas em função do coronavírus na casa de saúde foi possível em razão do apoio da comunidade local e de outros hospitais da região, que cederam equipamentos. “Registra-se a solidariedade das casas de saúde e municípios da região e isso também está sendo fundamental para garantir o atendimento e tratamento dos pacientes”, afirma.

