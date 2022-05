Frederico Westphalen motiva a população a participar da Campanha do Agasalho

publicidade

A secretaria de Assistência Social e Habitação de Frederico Westphalen intensificou o trabalho de conscientização da população para que participe da Campanha do Agasalho 2022. A doação das peças, especialmente roupas, calçados e cobertores, pode ser feita de segunda a quinta-feira, das 7h30min ao meio dia e das 13h30min às 17h, na sede da Secretaria, na rua Monsenhor Vitor Batistella, 686, no Centro da cidade.

Segundo a secretária de Assistência Social e Habitação, Carla Veronese, com o inverno se aproximando, as temperaturas começam a cair e o frio vira realidade na rotina de toda a sociedade e afeta especialmente as pessoas em situação de vulnerabilidade. “Já auxiliamos mais de 200 famílias do município e por isso estamos intensificando a divulgação da campanha, visando motivar a população a realizar doações das peças de vestuário em plenas condições de uso.” Carla disse que a ação de recolher agasalhos e outros itens funciona o ano inteiro, não apenas no inverno. “Entendemos que as pessoas precisam de assistência o tempo todo e a necessidade das famílias não se restringem apenas ao inverno, mas também no verão, pois a questão da vulnerabilidade afeta famílias em toda as estações do ano”, observa.

A secretária disse que o sistema de recolhimento de doações todo o ano vigora desde 2017 e trouxe excelentes resultados no aproveitamento das peças e assistência às pessoas que necessitam. “Hoje temos um espaço humanizado, dedicado exclusivamente para o atendimento dessas pessoas mais necessitadas, sendo que no local o vestuário é setorizado por gênero e tamanhos.” Veronese ainda salienta que “precisamos entender que as famílias em situação de vulnerabilidade são cidadãs e precisam ser reconhecidas como tal e tem direito ao acesso de um serviço de qualidade.”

Para auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade, também está sendo realizada uma ação social em 28 municípios da região de Palmeira das Missões, no Norte do Estado, por meio da 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

A titular da 14ª DPRI com sede em Palmeira das Missões, delegada Aline Dequi Palma, disse que os locais de recolhimento da campanha são as 18 Delegacias de Polícia (DPs) da região. “Esta é uma ação social que consideramos muito importante, pois envolve os policiais, os quais no trabalho do dia a dia também percebem casos de vulnerabilidade, de pessoas que precisam de ajuda para enfrentar o frio que se manifesta intenso desde já”, observa.

A Delegada informou que à população é solicitado a doação de mais cobertores, mantas, meias, sapatos e edredons. “Vamos focar no recolhimento desses itens, pois as prefeituras estão realizando campanha com o recolhimento de outras doações”, detalha. Ela disse, ainda, que a distribuição do material recolhido será realizado após contato com as secretarias municipais de Assistência Social, onde famílias mais necessitadas recorrem a auxílio.

