Frio amplia período da Ronda Social de São Borja

A rotina de assistência do serviço da Ronda Social, em São Borja, será alterada com base nas previsões de institutos de meteorologia, onde informam que, em 2019, a Fronteira Oeste do Estado, terá ondas de frio até outubro próximo, principalmente as cidades margeadas pelo rio Uruguai.

Inicialmente o trabalho seria até a primeira quinzena de setembro, porém, com as adversidades climáticas, haverá a prorrogação por mais seis semanas. A projeção é do secretário de Desenvolvimento Social, Pedro Quoos, responsável pela coordenação das ações no setor.

O serviço de Ronda Social é normalmente prestado durante o inverno, entre 19h e 21h. Um veículo da Prefeitura, com a identificação do programa, percorre locais estratégicos da cidade, a fim de recolher e acolher moradores de rua. São percorridos locais como as praças XV de Novembro, da Lagoa e Assis Brasil, área central da cidade e o entorno da São Francisco de Borja, além da Estação Rodoviária.

As pessoas em situação de rua são convidadas a pernoitarem no Albergue Municipal, localizado no antigo CRAS da vila Boa Vista. Além de permanência durante a noite, são oferecidos banho, jantar e café da manhã. São 14 vagas à disposição, masculinas e femininas. Além de moradores de rua são assistidas pessoas de outras cidades com dificuldade de hospedagem.

O secretário Quoos ressalta que, para esse tipo de assistência, o atendimento, não sofre interrupção ao longo de todo o ano. A Secretaria de Desenvolvimento Social mantém a campanha de recolhimento de agasalhos e alimentos, com a necessidade maior de cobertores e roupa infantil.

Quoos observa que, ao mesmo tempo, a Prefeitura espera por doações de materiais de construção que serão utilizados para a recuperação de moradias. No mesmo sentido, também podem ser feitas doações de móveis, eletrodomésticos, novos ou usados, para repasse a famílias carentes.