Frio e previsão de neve provocam aumento na ocupação de hotéis na Serra do RS

A previsão de neve provocou um aumento na ocupação hoteleira nas cidades de Gramado e Canela, na Serra gaúcha. Apesar de registrar apenas a precipitação de pequenos flocos, a movimentação turística foi intensa pelas ruas por conta do frio nesta terça-feira. Para julho, a expectativa é de uma ocupação próxima dos 75% aos finais de semana – índice considerado limite pelos protocolos de prevenção ao coronavírus.

O presidente do SindTur Serra Gaúcha, Mauro Salles, destaca que o frio associado a uma série de fatores impulsionaram a procura pela região. Dentre eles: férias escolares e vacinação contra Covid-10 em andamento. “Não só o frio, mas o momento atual da pandemia. Com menos mortes e internações, a confiança do turista para viajar está maior. As pessoas estão cansadas de ficar em casa”, diz o hoteleiro.

Conforme ele, os sinais de retomada no turismo começaram em maio. “Depois da parada pela bandeira preta, tivemos um maio bom, especialmente, aos finais de semana. A partir de junho, registramos um aumento de demanda também durante a semana. O frio tem contribuído bastante”, avalia.

Para o presidente, a movimentação turística está trazendo novo fôlego para a economia regional. Conforme estimativa do sindicato, a taxa de ocupação deve alcançar 50% em dias de semana. “É um alento. Está melhorando a ocupação em geral e estamos otimistas para a temporada de inverno. Julho é, tradicionalmente, um mês expressivo. Vamos seguir respeitando os limites de ocupação para proteger turistas e colaboradores, mas a expectativa é boa”, afirma.

De acordo com a secretária de Turismo de Gramado, Rosa Helena Volk, o inverno e a temporada de frio têm importância fundamental para a movimentação turística. “A temperatura fica gelada e imediatamente aquece todo trade de Gramado. A cidade está preparada, com ambientes aquecidos e seguindo todos os protocolos de segurança”, afirma..

O secretário de Turismo de Canela, Ângelo Sanches, destaca que a cidade está atenta aos protocolos para manter o destino seguro. Sanches frisa que a programação de shows da Temporada de Inverno de Canela foi adaptada para o modelo virtual como forma de incentivar os músicos e artistas locais. “Canela tem buscado a reinvenção desde o começo da pandemia. Em primeiro lugar, está a saúde da população e dos milhares de turistas que nos visitam. Todos estão focados nos protocolos de prevenção para continuar recebendo com segurança. Contamos, ainda, com uma infinidade de atrativos naturais”, observa o secretário.