Fronteira Oeste apresenta crescimento de 25,3% da Covid-19 em uma semana

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (10ª CRS), com sede em Alegrete, divulgou na tarde desta terça-feira o boletim de evolução do novo coronavírus e casos da Covid-19 nos municípios da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, na área de abrangência do órgão. Segundo a coordenadora-interina, Andréia Carneiro, nas 11 cidades, foram identificados 1737 casos confirmados, um avanço de 351 novas notificações se comparado com o levantamento da pandemia da última semana, além de 42 mortes - desde o início dos registros do novo coronavírus na região, totalizando um aumento geral de 25,3% nos últimos sete dias.

Em Uruguaiana, são 243 positivos - 97 ativos, entre eles duas mortes sendo a mais recente ontem, quatro pacientes hospitalizados e 230 pessoas em isolamento domiciliar com síndrome gripal monitorada. A atenção voltou-se para uma menina de apenas um ano de idade infectada. O município testou 6322 pessoas.

Na fronteira com o Uruguai, na cidade de Sant'Ana do Livramento, agora há 236 casos, com quatro óbitos anteriores. Foram 2608 testes realizados. Em Quaraí, o quadro está inalterado, somam-se 38 pacientes positivados provocando três óbitos e cinco pessoas em isolamento domiciliar.

Na cidade de Alegrete, houve testagem de 2879 pessoas e 261 casos notificados, 96 ativos - entre eles nove hospitalizados, além de 10 óbitos já computados. No município de Itaqui, o número ampliou-se para 241 registros - sendo 84 casos ativos, com um paciente internado - dois óbitos registrados ontem.

Em Rosário do Sul a positivação passou para 128 notificações, dois pacientes hospitalizados e 79 exames em análise - mantendo-se os dois óbitos. Em São Gabriel, o número confirmado da Covid-19 cresceu para 478, sendo 13 isolados em hospital e outros 135 em domicílio - resultando em 16 mortes, mantendo-se como o município da Fronteira Oeste com o maior índice de casos e óbitos informados.

Ainda de acordo com Andréia, em Manoel Viana são 31 casos positivos, incluindo um óbito. A cidade de Santa Margarida do Sul registrou até agora 20 casos do novo coronavírus, sem óbito - havendo o monitoramento de 37 pessoas. Em Barra do Quaraí houve o registro de 47 casos (dobrando o número em uma semana) e uma morte anotada, além de 85 casos monitorados.

Maçambará mantém há duas semanas 14 casos anotados, sendo um óbito, além de 19 monitorados. No plano estadual do distanciamento controlado, a região manteve-se na bandeira laranja.

Na cidade de São Borja, também na fronteira, mas ligada a 12ª CRS de Santo Ângelo, retornou a bandeira laranja, com 202 casos positivos para Covid-19, 10 pessoas em isolamento hospitalar e cinco óbitos. Em toda a região, estão ocupados 71,8%, índice similar ao da última semana dos 78 leitos de UTI existentes na R03. Por coronavírus são 14 internações, além de 43 leitos clínicos ativos.

Andréia fez chamamento ao alertar para a necessidade de ampliar o distanciamento social, além de evitar e impedir aglomerações, buscando ao máximo permanecer em casa. "A prevenção ainda é o único e eficiente meio de impedir a proliferação do vírus", concluiu.