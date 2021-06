Fronteira Oeste chega a 50 mil casos da Covid-19

publicidade

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (10ª CRS divulgou nesta terça-feira o perfil do novo coronavírus e casos da Covid-19 nos municípios da Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul. De acordo com a responsável pela CRS, Heili Temp, foram identificados 49.710 casos confirmados, um avanço de 6.666 notificações se comparado com o levantamento nos últimos 26 dias (1.857 na semana), além de 1.168 mortes (49 óbitos na última semana e 187 no mês) desde o início dos registros, totalizando um aumento geral de 15,48% nos últimos 26 dias.

Em Uruguaiana, foram confirmados 12.956 casos (1.748 novos casos em 26 dias), sendo 1.155 ativos, com 340 mortes creditadas ao município, apresentando evolução mensal de 15,59%. São 73 pacientes hospitalizados (28 nas UTIs) e 1.745 pessoas em isolamento domiciliar com síndrome gripal monitorada. Média de óbito, um por cada 373 habitantes.

Na fronteira com o Uruguai, a cidade de Santana do Livramento conta agora com 8.987 casos, sendo 439 ativos e 145 óbitos. São 19 hospitalizados. Quaraí confirmou 1.841 casos do vírus, 127 ativos e 56 óbitos anotados. Em Alegrete, houve 10.540 casos notificados, sendo 332 ativos, além de 237 óbitos computados, um óbito por cada 308 habitantes. Há 16 hospitalizados.

No município de Itaqui, o número foi ampliado para 3.317 registros, sendo 330 ativos (26 hospitalizados) e 54 óbitos. Em Rosário do Sul, são 3.389 notificações, apontando 144 ativos e 30 exames em análise. Registrados 89 óbitos. Em São Gabriel, o número confirmado da Covid-19 evoluiu para 7.224, sendo 458 ativos e notificadas 231 mortes. Uma perda por 269 habitantes.

Ainda de acordo com Heili, Manoel Viana aponta 421 casos positivos, sendo 19 ativos e 11 óbitos. A cidade de Santa Margarida do Sul, pontua os mesmos 159 casos do novo coronavírus, sendo seis ativos e três óbitos. Em Barra do Quaraí, são 523 positivos, 31 ativos e nove óbitos. Maçambará 353 casos anotados, 43 ativos e cinco óbitos pela doença.

A cidade de São Borja, também na fronteira, mas vinculada a 12ª CRS de Santo Ângelo, somou 9.142 casos positivos para Covid-19, sendo 365 em tratamento. Há 44 pessoas em isolamento hospitalar e 640 no domicílio, 228 óbitos. Em toda a região, estão ocupados 97% dos leitos de UTI SUS existentes. Por coronavírus são 75 internações na UTI, além de 158 leitos clínicos ativos. Segundo Heili Temp, está mantido o avanço da vacinação contra a Covid-19, porém sem podermos relaxar nas medidas sanitárias necessárias para reduzir a disseminação da infecção. “Juntos iremos vencer a pandemia”, conclui.