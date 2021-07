Fronteira-Oeste reduz significativamente o número de novos casos de Covid-19

publicidade

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (10ª CRS), com sede em Alegrete, divulgou nesta terça-feira o perfil do novo coronavírus e casos da Covid-19 nos municípios da Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul, na área de abrangência do órgão. De acordo com a responsável pela CRS, Heili Temp, ao todo, nas 11 cidades, foram identificados 57.044 casos confirmados, um avanço de 1.644 notificações se comparado com o levantamento nos últimos 28 dias (256 na semana), além de 1.438 mortes (11 óbitos na semana e 92 no mês) desde o início dos registros, totalizando um aumento geral 2,96% nos últimos 28 dias. Devido ao avanço da vacinação contra o novo coronavírus na região, numero de novos casos reduziu significativamente.

Em Uruguaiana, foram confirmados 15.071 casos (489 novos casos em 28 dias), sendo 666 ativos, com 429 mortes creditadas ao município, apresentando evolução mensal de 3,35%. São 16 pacientes hospitalizados (12 na UTI) e 951 pessoas em isolamento domiciliar com síndrome gripal monitorada. Média de um óbito por cada 296 habitantes. Vacinada 83,8% da população adulta.

Na fronteira com o Uruguai, a cidade de Santana do Livramento conta agora com 10.026 casos, sendo 31 ativos e 177 óbitos. Há cinco hospitalizados. Município anotou um dos menores índices da doença nas últimas semanas. Quaraí confirmou 2.170 casos do vírus, 45 ativos e 67 óbitos anotados. Em Alegrete, houve 11.857 casos notificados, sendo 31 ativos, além de 286 óbitos computados, um por cada 255 habitantes, há três hospitalizados. O município vacinou 95,6% da população adulta.

No município de Itaqui, o número foi ampliado para 4.033 registros, sendo 18 ativos (dois hospitalizados) e nas últimas cinco semanas 71 óbitos. Em Rosário do Sul, são 3.704 notificações, apontando 13 ativos e quatro exames em análise. Registrados 105 óbitos. Em São Gabriel, o número confirmado da Covid-19 evoluiu para 8.246, sendo 88 ativos e notificadas 268 mortes. Uma perda por cada 232 habitantes.

Ainda de acordo com Heili, Manoel Viana aponta 531 casos positivos, sendo 16 ativos e os mesmos 11 óbitos há nove semanas. A cidade de Santa Margarida do Sul, pontua os mesmos 240 casos do novo coronavírus, sendo um ativo e seis óbitos. Em Barra do Quaraí, são 734 positivos, três ativos e 11 óbitos. Maçambará registrou 432 casos anotados, cinco ativos e os mesmos sete óbitos pela doença.

A cidade de São Borja, também na fronteira, mas vinculada a 12ª CRS de Santo Ângelo, somou 9.993 casos positivos para Covid-19, sendo 20 em tratamento. Há três pessoas em isolamento hospitalar e 84 no domicílio, 255 óbitos. Em toda a região, estão ocupados 62% dos leitos de UTI SUS existentes. Por coronavírus são 27 internações na UTI, além de 25 leitos clínicos ativos. Os municípios da 10ª CRS vacinaram 88,5% da população adulta com a primeira dose.

De acordo com Heili Temp, a presença da variante Delta no Rio Grande do Sul exige que os protocolos sanitários sejam intensificados. A ampliação da vacinação, principalmente nos cinco municípios da fronteira da região, torna-se um forte aliado no enfrentamento à Covid-19. Juntos iremos vencer a pandemia”, conclui.

