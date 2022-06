Funcionário de hotel em Canela utiliza veículo de hóspede sem autorização e acaba colidindo

publicidade

Um funcionário de um hotel de Canela, na região das Hortênsias, se envolveu em um acidente de trânsito após pegar o veículo de um hóspede, sem autorização, para dar uma volta pela cidade. Por volta das 3h30min da madrugada desta quarta-feira ele acabou colidindo o Kicks do hóspede contra a lateral de um Uno em uma rotatória na RS 235, nas proximidades do pórtico de entrada do município.

Conforme informação do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Gramado, que atendeu a ocorrência, o condutor do Uno teve ferimentos leves. O funcionário do hotel fugiu do local.

O delegado de Polícia de Canela, Vlademir Medeiros, informou que o funcionário, de 27 anos, ainda não se apresentou na delegacia, mas poderá responder por apropriação indébita, lesão corporal de trânsito e fuga de local do acidente.

