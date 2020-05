Funcionários de frigoríficos realizam testes de Covid-19 em São Sebastião do Caí

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Caí realiza, nesta segunda-feira, testes de detecção do Covid-19 de todos os trabalhadores das empresas Nicollini e JBS, de Garibaldi, que residem no município.

Um total de 38 moradores trabalham nas duas empresas e serão testados para verificar possível contaminação pelo novo coronavírus. A medida foi tomada ainda na semana passada, depois que as primeiras informações sobre um surto nestas empresas frigoríficas da cidade serrana começaram a ser divulgadas.

“Estamos atentos e agimos rápido. Recebemos a lista com os nomes da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) e já convocamos nos funcionários. Hoje eles estão tendo suas amostras coletadas para os testes”, destacou o secretário municipal de Saúde, Diomar Machado Flores.

Ele informa ainda que as duas maiores empresas do município, Conservas Oderich e Agrosul Alimentos, que também trabalham com processamento de carnes e derivados, também estão sendo acompanhadas.

No final de abril, a JBS, de Passo Fundo, foi interditada após a confirmação de 19 casos de coronavírus. São Leopoldo anunciou, no dia 1º de maio, que 14 moradores da cidade, que trabalham em em dois frigoríficos em Garibaldi, na Serra gaúcha, foram diagnosticados com coronavírus.