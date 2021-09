Fundação Ernesto Scheffel recebe primeiro evento após ficar fechada pela pandemia em Novo Hamburgo

publicidade

A Fundação Ernesto Frederico Scheffel, com sede em Novo Hamburgo, recebe nesta quarta-feira, o primeiro evento após ter ficado fechada por mais de um ano por conta da pandemia. Tomando todos os cuidados de distanciamento e respeitando os protocolos de segurança, o livro "O Farrapo - Volume 1", de Sílvia Meirelles Käercher, será lançado.

A história narra a força arrebatadora de um amor entre pessoas de tempos, e conceitos diferentes, que buscam adaptar-se um ao outro. Assim pode ser descrito o início da jornada contada em noromance, que também narra uma história de ideais, honra e tradições, é um mergulho nos contrastes do século XIX. Sílvia conta que a inspiração para “O Farrapo” surgiu durante um sonho. “Ao despertar, tive a necessidade de pôr no papel aquela história. O que se passa com a personagem tem muito do que senti no sonho e a sensação de estar em outro tempo era nítida”, afirma, acrescentando que o fundo perfeito para esta narrativa foi nossa revolta mais famosa. “Sempre senti atração pelo tema, pela nossa cultura e tradições. Lembro vagamente de ter lido um conto da minha trisavó (Episódio obscuro, Carolina von Koseritz) que narrava uma noite durante uma invasão farrapa”, complementa a autora.

Em “O Farrapo” Lara acorda, após um acidente, e se descobre sozinha, em um lugar estranho, ao lado de um homem desconhecido. Ela precisa confiar em Samuel, apesar de temê-lo. A necessidade aproxima os dois, e os leva a grandes aventuras e ao surgimento de um amor genuíno.

A data de lançamento da obra foi escolhida especialmente dentro da programação do Mês Farroupilha e a sessão de autógrafos, que se inicia às 19h desta quarta-feira, terá controle do número de convidados e além da presença da autora, algumas surpresas, que envolverão o público no clima do livro, estão previstas.

"O Farrapo" está disponível para pré-venda exclusiva no site da editora por R$ 49,90, até esta quarta-feira, inclusive no momento do lançamento. Após, o livro estará disponível para venda na Letras & Cia. do Bourbon Shopping Novo Hamburgo e com a autora por meio do Instagram pelo valor de capa R$ 59.90.

Família de escritores

Sílvia Meirelles Käercher nasceu em Novo Hamburgo, em 1973, onde se formou em Magistério, e hoje mora em Porto Alegre. É casada e tem quatro filhos. Sempre foi leitora voraz de poemas e histórias, sendo suas referências os poetas Vinícius de Moraes e Mário Quintana, e os autores nacionais, com destaque para a obra de Érico Veríssimo. Não seria diferente em suas narrativas, onde o tema sempre gira em torno dos relacionamentos amorosos, em gêneros variados. Publicou, em 2011, seu primeiro livro, “Carola” (Ed. Novitas), seguido por “O Dragão e Coruja” e “Ano Novo”, ambos pela Amazon. Pelo lançamento de “Carola”, recebeu o prêmio de Revelação Literária da cidade de Torres.

Amante de literatura desde pequena, Sílvia vem de uma família com gosto pelas Letras. Sua tataravó, Carolina von Koseritz, foi uma importante tradutora e contista, que viveu no final do século 19. Seu avô, Alceu Mário Feijó, além de um dos fotógrafos que ficou em atividade por mais tempo no Rio Grande do Sul, falecido em 2020, também tinha uma coluna de crônicas no Jornal NH.

