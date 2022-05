Furtos de hidrômetros em Caxias do Sul superan o somatório total de 2020 e 2021

publicidade

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul registrou 28 furtos de hidrômetros em abril. O número representa uma diminuição de 72,55% se comparado a março, onde houve 102 ocorrências. Desde o início do ano, a autarquia já soma 308 furtos. O montante ultrapassa o número total de ocorrências de 2020 e 2021, onde foram registradas, respectivamente, 293 e 300 casos. A região central da cidade concentra o maior número de furtos, com 68, seguido pelos bairros São Pelegrino, com 61, e Pio X, com 39.

Para evitar o furto do hidrômetro, o Samae recomenda aos usuários que providenciem a instalação de uma Caixa de Unidade de Medição de Água (UMA), a qual é fixada em uma mureta previamente construída pelo proprietário, dentro dos padrões estabelecidos. A caixa é fornecida pelo Samae gratuitamente no momento da solicitação de ligação da água ou pedido de troca de ponto. Também será instalado um lacre de aço com código que identifica a equipe que realizou o fechamento da caixa, garantindo o rastreamento do responsável em caso de necessidade.

Ao solicitar um novo hidrômetro, o usuário arcará com o serviço e o aparelho ao custo de R$ 236,08. Caso seja também necessário a adequação do local, a troca de ponto varia entre R$ 134,15 a R$ 249,66. Caso o usuário não compareça no Samae ou não realize o protocolo informando o furto pela plataforma de atendimento, ele poderá sofrer as sanções previstas em lei municipal.

Para informações e denúncias, o Samae disponibiliza plantão 24h, pelo telefone do 115.

