Galpões crioulos são montados no centro de Frederico Westphalen

Prossegue o trabalho de construção de 70 galpões crioulos ao redor da Praça da Matriz, no centro de Frederico Westphalen, no Norte do Estado. As estruturas de madeira padronizadas são edificadas nas ruas Tenente Lira e Presidente Kenedy e fazem parte do 41º Acampamento Farrapo, que funcionará durante a Semana Farroupilha, de 12 a 20 de setembro. Galpões do CTG Rodeio da Querência, Prefeitura, Brigada Militar e Câmara de Vereadores serão instalados no Calçadão Vitalino Cerutti, paralelo à Rua do Comércio, na parte frontal da praça.

Cada galpão, a cargo de empresas e entidades, conta com encanamento de água e rede de energia elétrica. O funcionamento dos galpões seguirá um regulamento com regras. Uma das determinações é que os galpões devem encerrar as atividades às 23h e somente podem ser tocadas músicas ligadas às tradições do Rio Grande do Sul.

Nos galpões, tradicionalmente, as pessoas preparam o churrasco e outras comidas típicas. No calçadão também será montado um tablado, onde acontecerão os shows musicais e apresentações artístico-culturais e o 7º Canto do Barril da Canção Gaúcha. O acampamento terá, ainda, um restaurante onde serão servidas comidas típicas gaúchas.

Segundo o presidente da Associação Farroupilha Frederiquense, Elton Sobucki, que representa o Piquete Alto, entre as atrações estão os shows com Mano Lima, Baitaca e Matheus Teixeira e grupo Pachola. A programação no tablado será diária.

De forma permanente funcionará a Mostra Folclórica da Cultura Gaúcha, com exposição permanente da tradição e cultura gaúcha – obras de Paixão Cortes, tipos de chimarrão, encilha de montaria, contribuição étnica na cultura gaúcha, maquete histórica, artesanato, culinária e evolução da indumentária gaúcha. Outro espaço permanente é a Estância Negrinho do Pastoreio, com espaço destinado à vivência do folclore gaúcho através de brinquedos, brincadeiras como peteca cavalinhos de pau, vaca parada, cinco marias, bonecas de pano, jogo do osso, fazendinha, cama de gato, bilboquê, pião e bola de gude.

No dia 20 de Setembro haverá o tradicional desfile temático, às 17h. O evento é realizado pela Associação Farroupilha Frederiquese, Prefeitura, CTG Rodeio da Querência e Câmara de Vereadores, tendo o apoio da BM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Poder Judiciário, Associação Comercial e Industrial e Câmara de Dirigentes Lojistas.