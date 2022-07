Garibaldi sedia Encontro Nacional de Bombeiros Voluntários neste fim de semana

publicidade

O município de Garibaldi sedia, neste sábado e domingo, o 9º Encontro Nacional de Bombeiros Voluntários (ENBOV), no Parque da Fenachamp. O evento, promovido pela Associação de Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul (Voluntersul), e pela Associação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi, reunirá bombeiros voluntários, municipais, particulares, de empresas privadas e públicas para discutir temas políticos, jurídicos e técnico-profissionais.

A expectativa é reunir cerca de 600 bombeiros e apoiadores da causa voluntária. No sábado, a programação inicia às 8h com credenciamento e, durante o dia, serão apresentadas palestras técnicas sobre temas de emergência e motivacionais. À noite, ocorrerá o jantar “Confraria dos Bombeiros Voluntários”.

Já no domingo, serão realizados workshops para aprofundar o conhecimento técnico dos bombeiros voluntários, o curso “Controle de Hemorragias” com certificação internacional e também o Desafio Nacional de Bombeiros Voluntários, exclusivo para os associados da Voluntersul ou da Conabov. O objetivo é integrar e estimular a camaradagem por meio da realização de diversos obstáculos para que os participantes demonstrem as suas capacidades técnicas.

A estrutura contará com um espaço destinado para a apresentação, exposição e comercialização de novas tecnologias, vestuário, equipamentos, serviços e produtos da área de Emergência. As palestras serão abertas ao público em geral e também haverá uma pista de esqui itinerante para a diversão dos visitantes.

