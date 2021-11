Garibaldi tem ao menos 30 ocorrências por estragos da chuva

publicidade

A Prefeitura de Garibaldi, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Voluntários tiveram que atuar para amenizar os estragos provocados pelo temporal desta quinta-feira. O fenômeno meteorológico causou destelhamentos, queda de árvores e postes na cidade. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi foi acionado para pelo menos 30 ocorrências até o final do dia.

Não há pessoas desalojadas na cidade, mas há casas destelhadas. A prefeitura também informou queda de árvores e postes na cidade.

As famílias que necessitarem de auxílio devem entrar em contato pelo telefone (54) 3462-1262 e informar o endereço. Algumas escolas afetadas pela ventania já estão recebendo suporte do Município.

A retirada de lonas poderá ser feita na sede do Corpo de Bombeiros Voluntários. Equipes do Município também auxiliam na entrega de lonas nos casos necessários.

Em Carlos Barbosa, houve queda de árvores em alguns pontos do município. Equipes dos Bombeiros Voluntários da região atenderam a diversos chamados ao longo da tarde. Em Caxias do Sul o Corpo de Bombeiros não teve chamadas para atendimento em função do temporal.