Ginásio de Esportes de Uruguaiana passa por reformas e ampliações na Fase II

publicidade

Teve início, em Uruguaiana, a segunda etapa das obras no Ginásio Municipal de Esportes Oscar Miranda Schmitt. De acordo com o secretário de Planejamento Estratégico, Carlos Prudêncio, o prazo para conclusão da reforma é de seis meses. A Fase II da obra contará com a construção de um elevador para pessoas com deficiência e idosos. Também será edificada uma nova entrada, pela avenida Presidente Vargas; um restaurante temático; local específico para armazenamento de tabelas de basquete; um novo ponto de entrada e saída com maior amplitude e segurança, além da instalação de camarins para atletas e espetáculos.

Ainda segundo Prudêncio, será possível elevar a capacidade do Ginásio para 1.615 lugares, por meio do Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI), com as duas novas aberturas. Atualmente a capacidade do local é de 1.240 pessoas. A segunda fase será custeada por emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, sendo que R$ 168.636,39 será a contrapartida do município. Do valor total, R$ 534.90,11 são relativos à aquisição de material e R$ 133.727,28 destinados à contratação de mão de obra, constantes na proposta vencedora da licitação.

O secretário revelou que o restaurante funcionará diariamente, inclusive como apoio ao Parque Dom Pedro II (Parcão), que recebe grande fluxo de pessoas, principalmente no verão. "O restaurante será onde hoje está o acesso principal ao ginásio. Ele vai atender, em dias de evento, a parte interna, e em dias normais, a parte externa, inclusive com apoio ao Parcão. Isso vai a processo licitatório, podendo atender diariamente a comunidade”, concluiu.