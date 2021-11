Governo da Argentina altera regras para ingresso de fronteiriços no país

publicidade

O governo da Argentina implementou, nesta quinta-feira, alterações nas regras para o ingresso no país de pessoas residentes a no máximo 50 quilômetros da fronteira entre Uruguaiana e Paso de los Libres. Deixaram de ser exigidos a Declaração Jurada, que era preenchida pela Internet, e o Seguro de Saúde. Está mantida, porém, a apresentação do teste de antígeno – a ser feito no máximo no dia anterior à viagem, da carteira com a vacinação completa contra a Covid e da comprovação de residência.

A travessia agora pode ser realizada durante as 24 horas. A fronteira entre Uruguaiana e Paso de los Libres foi reaberta aos brasileiros no último dia 27.