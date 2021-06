Governo do Estado anuncia R$ 15 milhões para ampliação do Hospital Geral de Caxias do Sul

publicidade

Em agenda na Serra Gaúcha nesta sexta-feira (25) o governador Eduardo Leite esteve no Hospital Geral (HG) em Caxias do Sul, onde anunciou o repasse de R$ 15 milhões que faltavam para a conclusão das obras de ampliação do complexo hospitalar, compra e instalação de equipamentos.O recurso será obtido por meio do Programa Avançar, do governo do Estado.

Conforme Eduardo Leite, a Secretaria Estadual da Saúde irá organizar, juntamente com a direção do HG, o fluxo dos repasses à instituição, de forma a garantir celeridade e segurança para a conclusão das obras o mais rápido possível.

Com o anúncio do governador, o presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs), José Quadros dos Santos, afirmou que a expectativa é concluir a ampliação até o primeiro trimestre de 2022, expandindo em 62% a capacidade assistencial do HG, passando dos atuais 237 para 355 leitos (sendo 275 de internação e 80 de UTIs adulto, pediátrica e neonatal).