Governo do Estado libera recursos para UTI do Hospital Divina Providência, em Frederico Westphalen

publicidade

A secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann, assinou na manhã desta terça-feira, em Frederico Westphalen, um aditivo que garante a liberação mensal de R$ 97 mil para serem utilizados na manutenção da Unidade de Terapia intensiva (UTI) do Hospital Divina Providência (HDP). A unidade, segundo a direção da casa de saúde, deve entrar em funcionamento nos próximos 40 dias. “A UTI está montada e falta apenas solucionar algumas questões burocráticas para que a mesma entre em funcionamento”, informou o presidente do grupo que comanda a casa de saúde, Ayres Rizzi.

“Embora no Rio Grande do Sul tenhamos o número de leitos de UTI que cobre os parâmetros, ainda existem alguns vazios, como é o caso dessa região”, disse. Ela informou que os recursos de R$ 1,1 milhão são provenientes do ministério da Saúde e liberados ao hospital, através do Fundo Estadual de Saúde.

A secretária garantiu ainda apoio ao projeto de implantação do Setor de Oncologia no HDP e ao funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), estrutura localizada no Bairro Fátima. Durante ato na Prefeitura, o chefe do Poder Executivo de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso, solicitou formalizou pedido de R$ 200 mil para auxiliar o município a adquirir uma UTI Móvel.

Durante a manhã, Arita esteve em Palmitinho, onde assinou contrato de repasse de R$ 30 mil em favor do Hospital Santa Terezinha, onde os recursos serão utilizados na implantação do ambulatório regional de dermatalogia. O serviço, que será referência para região é de média complexidade, para atendimento de consultas e pequenos procedimentos. À tarde, a secretária visita Tenente Portela, onde assinará convênio que garante a liberação de R$ 40 mil ao mês, em favor do Hospital Santo Antônio (HSA). O serviço vai contemplar a rede de urgência e emergência, plantão presencial com atendimento 24h na área de oftalmologia.

Ametista do Sul

Na segunda-feira, Arita participou do ato de entrega de 680 equipamentos de proteção individual para garimpeiros em Ametista do Sul. Foram distribuídos, no total, 680 kits que serão realocados entre os trabalhadores do município. Entre os materiais estão protetores auriculares, botas, capacetes e máscaras. A cidade conta com 140 garimpos ativos, envolvendo 900 garimpeiros. "Viemos aqui para celebrar o compromisso do Governo do Estado de cuidar da saúde do trabalhador", afirmou na ocasião.

O presidente da Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai (Coogamai), Isaldir Sganzerla, disse que o recurso para a compra dos equipamentos é proveniente do fundo de participação da exportação da pedra ametista minerada na região. Já o prefeito de Ametista do Sul, Gilmar da Silva destacou a importância econômica e social da extração de pedras ametistas, especialmente, no município. “Os poderes públicos e a Coogamai fortalecem a estrutura que visa dar mais segurança aos garimpeiros no trabalho de extração de pedras preciosas nas jazidas subterrâneas”, observoi.