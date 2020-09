Governo do RS anuncia envio de legistas e peritos para Uruguaiana

publicidade

Aconteceu na noite desta terça-feira, no Salão Nobre da Prefeitura de Uruguaiana, nova reunião do GGI-M Gabinete de Gestão Integrada - Municipal, contando com a presença do vice-governador e secretário estadual da Segurança - Ranolfo Vieira Júnior, o procurador-geral de Justiça Fabiano Dallazen, a Chefe de Polícia Civil Nadine Anflor, o subcomandante-geral da Brigada Militar Vanius César Santarosa, além de diversas autoridades da área de segurança pública da região e representante da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil.

No encontro, o vice-governador anunciou a vinda, ainda no mês de outubro, de dois médicos legistas e três técnicos em perícia para o Posto do IGP (Instituto Geral de Perícias) do RS em Uruguaiana. Uma reivindicação de pelo menos três anos da população e segmentos de segurança.

Também foi ratificada a vinda de mais policiais civis para as Delegacias de Polícia do município. O procurador-geral de Justiça Fabiano Dallazen entregou à Polícia Civil o equipamento cellebrite digital, para extração de informações armazenadas em celulares e computadores apreendidos com criminosos, auxiliando o trabalho de investigação policial.