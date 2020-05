Governo Federal reconhece decreto emergencial de Montenegro devido à estiagem

publicidade

Foi reconhecido no último sábado, pelo governo federal, o Decreto Emergencial por conta da estiagem da Prefeitura de Montenegro. O Decreto 8.036 foi publicado no dia 07 de abril, quando o município já enfrentava dificuldades na agricultura e pecuária devido à estiagem.

O documento foi baseado no relatório técnico da Emater/Ascar e de agricultores do município, com registro das perdas e fotos da seca que acometeu as propriedades rurais. De acordo com o texto, em consequência da estiagem, agricultores sofreram diretamente prejuízos econômicos e sociais e, as principais perdas no município estão relacionadas com as culturas de citros, milho, bovinocultura de corte e de leite, piscicultura, olericultura e silvicultura.

O reconhecimento federal permite que a prefeitura acesse recursos federais para ações de assistência, restabelecimento e recuperação de danos, além da retomada da atividade econômica de municípios afetados com suporte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A medida também possibilita socorro financeiro aos agricultores afetados, como renegociação de dívidas no setor de agricultura e auxílio para construção de açudes e poços. A Prefeitura de Montenegro já vem auxiliando os produtores rurais com cestas básicas, através da Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania.