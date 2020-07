Gramado e Pelotas registram mortes por Covid-19

publicidade

* Com informações de Halder Ramos e Angélica Silveira

As cidades de Gramado e Pelotas confirmaram, neste sábado, três novas mortes em decorrência da Covid-19. O município da Serra gaúcha registrou o quarto óbito pela doença, na madrugada de hoje. Trata-se de um homem, de 55 anos, que estava internado na ala crítica, setor intermediário entre a enfermaria e a UTI do Hospital São Miguel. Ele tinha comorbidades.

Em Pelotas, o suplente de vereador Ézio Moreira, de 69 anos, faleceu nesse sábado em decorrência da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 8 de julho no hospital Beneficência Portuguesa.

Além do parlamentar, uma mulher, de 64 anos, que estava internada no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas desde o último dia 27, morreu na manhã de hoje. O município contabiliza 12 mortes por Covid-19.

É com tristeza que informamos que Pelotas registrou mais um óbito por Covid-19 neste sábado. O homem de 69 anos estava internado desde o dia 8 de julho na Beneficência Portuguesa. Publicado por Prefeitura de Pelotas em Sábado, 18 de julho de 2020 É com pesar que informamos que Pelotas registrou o décimo segundo óbito por Covid-19. A mulher de 64 anos estava internada no Hospital Escola da UFPel desde o dia 27 de junho e faleceu na manhã deste sábado. Publicado por Prefeitura de Pelotas em Sábado, 18 de julho de 2020

De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Rio Grande do Sul já soma 1.174 mortes em decorrência do coronavírus desde o início da pandemia. Os novos óbitos de Gramado e Pelotas ainda não foram contabilizados pela pasta.