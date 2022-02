Gramado realiza 2ª edição da vacinação noturna nesta segunda-feira

publicidade

Para ampliar a vacinação contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Gramado irá realizar a 2ª edição da vacinação noturna nesta segunda-feira, das 17h às 20h. Serão atendidos os adolescentes de 12 a 17 anos com a 1ª e 2ª doses, além de adultos, maiores de 18 anos, com a 2ª dose e dose de reforço. A ação vai ocorrer no Auditório do Centro Municipal de Saúde, na Rua Ernesto Volk, número 300, no Centro.

A administração tem dito comemorar os números referentes à imunização da população contra a Covid-19. Segundo dados do “Vacinômetro RS”, a cidade está com 113,5% da população adulta com pelo menos uma dose. Já com o esquema vacinal completo o percentual reduz um pouco para 102,8%, mas ainda segue satisfatório. Os indicadores ultrapassam 100% por conta de defasagem do censo do IBGE, feito pela última vez em 2010.

Além da ação itinerante, a vacinação acontece diariamente na Unidade Básica de Saúde Dr. Érico Albrecht, no bairro Floresta, e na Unidade Básica de Saúde Carlos Altreiter Filho, na Várzea Grande. O horário de aplicação é das 7h30min às 11h30min e das 13h às 15h em ambos os locais.

